ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船は現在、スペイン領カナリア諸島に向かっています。一方、クルーズ船から退避した、感染の可能性のある3人のうち、2人を乗せた飛行機がオランダに到着しました。WHO（世界保健機関）によりますと、ハンタウイルスに感染した疑いのある3人は船から搬送されたあと、治療を受けるためオランダに向かっていました。このうち2人は6日、スキポール空港に飛行機で到着し、現在治療を受け