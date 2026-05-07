JRAは7日、西村淳也（26）が2日に米ケンタッキー州のチャーチルダウンズ競馬場でケンタッキーダービーに騎乗（ダノンバーボン5着）した際、ムチの使用回数制限を超過してムチを使用したことについて、ケンタッキー州競馬委員会裁決委員から5月7日の騎乗停止処分を受けたと発表した。JRAは日本中央競馬会施行規程第147条第18号に基づき、裁定委員会の議定により、5月7日（ケンタッキー州競馬委員会裁決委員による処分と同一期日