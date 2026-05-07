群馬県高崎市で女性の家から下着を盗んだ疑いで37歳の無職の男が逮捕されました。無職の松本英明容疑者は2026年3月、高崎市内に住む女性宅の車庫から物干し竿に干してあった下着1枚を盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと防犯カメラの捜査などで松本容疑者が浮上し警察官が張り込んでいたところ、4月、女性宅に松本容疑者が現れ下着を盗んだため現行犯で逮捕していました。松本容疑者は容疑を認め「女性用下着に興味があ