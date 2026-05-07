【香港共同】香港紙の東方日報は7日、日本の音楽グループ「XG」が7月31日に香港で開催予定のコンサートを巡り、中国のインターネットで日程変更を求める声が上がっていると伝えた。日付が日中戦争中に細菌兵器の開発を進めた旧日本軍731部隊を連想させるためだという。XGは6日、世界ツアーの香港公演日を発表。中国の短文投稿サイトの微博（ウェイボ）には7月31日の開催について「無神経だ」などと批判する投稿が並んだ。731