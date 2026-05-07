女優の黒島結菜（29）が7日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。盗難事件に遭った過去を振り返った。黒島は心理テストで自由人度がMAXだと鑑定されると「凄い合っていると思います」と明言した。拘束されるのが嫌だとし、旅行も好きだと打ち明けた。「最近は地元に帰ったり、前は海外旅行に行ったりとか、結構アクティブに。1人で行ってます」と話すとスタジオからは驚きの声が上がった。2