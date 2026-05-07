ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船は現在、スペイン領カナリア諸島に向かっています。受け入れ先のテネリフェ島から、陶山祥平記者が中継でお伝えします。スペイン保健省は6日、クルーズ船がカナリア諸島に到着した後、乗客乗員らに適切な検査や処置を実施し、それぞれの国に帰国させる方針を示しました。一方、地元の知事は、船の運航会社からカナリア諸島テネリフェ島への入港要請があったと明らかにしましたが