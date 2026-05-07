【5月アップデート「ローマより江戸へと続く海路は」】 5月4日 実装 ウォーゲーミングは5月4日、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Android/iOS用オンライン海戦アクションゲーム「World of Warships: Legends」において5月アップデート「ローマより江戸へと続く海路は」を実装した。 本アッ