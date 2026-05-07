2026年3月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。食生活・飲み物部門の第3位は――。▼第1位｢午後のコーヒー｣が睡眠の質を下げている…最新研究でわかった､23時に寝る人が｢最後に飲んでいい時間｣▼第2位牛乳でも野菜ジュースでもない…肝臓外科医が｢切り替えて1カ月で肝機能が改善する｣と話す"飲み物3種"▼第3位ビールでも焼酎でもない…医師が｢脂肪肝まっしぐら｣と注意を促す"飲みや