俳優の大葉健二さんが６日に死去したことが７日、分かった。この日、業務提携を結んでいるジャパンアクションエンタープライズの公式サイトで発表された。７２歳だった。サイトでは「弊社業務提携俳優、大葉健二氏につきまして、かねてより病気療養のところ、２０２６年５月６日１４：２３、逝去いたしました。享年７２歳でした」と報告。「突然の訃報に、社員・所属俳優、スタッフ一同、いまだ信じがたい思いでおります。皆様