さすが“ワールドクラス”だ。BLACKPINKが、デビュー10周年を迎え、K-POP女性アーティストとして初めて韓国の記念切手モデルに選ばれる。【写真】ジェニーの「スケスケ」衣装、衝撃超えて物議国家的な人物にのみ許されてきた記念切手の発行を通じて、BLACKPINKの圧倒的な存在感を改めて証明した。5月7日、所属事務所のYGエンターテインメントによると、BLACKPINKのデビュー10周年を記念した切手が、韓国科学技術情報通信部・郵政事