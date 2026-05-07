歌手・作曲家のイ・ジュニョンさんの元妻が、最後の会話を公開した。イ・ジュニョンさんの訃報は、5月4日に判明した。【写真】日本で急逝、台湾女優の最後の姿作曲家でゲームディレクターのXeoN（ワン・ジョンヒョン）は自身のSNSに「私の友人であり、私たちが愛するDJ MAXの作曲家Lee Juさんが、一人で遠い旅に出た」と投稿し、訃報を伝えた。そして翌5日、故人の元妻はユーチューブでライブ配信を実施。イ・ジュニョンさんが数日