JR九州は5月7日、ゴールデンウイーク期間中の新幹線と在来線の利用状況を発表しました。利用客は去年を上回りました。九州新幹線の博多～熊本の利用客は、去年より5.0パーセント増の42万8000人でした。西九州新幹線の武雄温泉～長崎は、去年より6.3パーセント増の11万人でした。在来線の特急は、長崎線の佐賀県の鳥栖～江北と日豊線の小倉～行橋で合わせて42万8000人と、去年より