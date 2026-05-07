4月21日、「次世代のマーク・ザッカーバーグ」と呼ばれた若き起業家、ベン・パスターナック（26）がニューヨークで逮捕され、第2級絞首と暴行の罪で起訴された。被害を訴えたのは、元恋人で人気インフルエンサーのエブリン・ハ（27）。3月31日、別れ話の最中に「暴行を受けた」と警察に通報したという。【画像を見る】1泊100万円以上の超高級リゾート「アマンギリ」でのエブリン、ゴージャスな誕生日会のカップルツーショットな