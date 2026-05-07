気象庁は今日7日、最新の1か月予報を発表しました。この先1か月の気温は北日本から西日本で平年より高い予想です。来週後半からは10年に一度レベルの高温となる所が多く、熱中症に十分注意が必要です。5月下旬には九州南部や四国でも梅雨入りとなりそうです。北日本〜西日本は高温傾向来週後半は30℃以上の真夏日も今日7日、気象庁は最新の1か月予報を発表しました。それによりますと、1か月平均の海面気圧は、大陸から日本の東