4月20日付の米紙「ニューヨーク・タイムズ」が、米司法省が公開している「エプスタイン・ファイル」をもとに、ハーバード大学の教授らとジェフリー・エプスタイン元被告の関係を詳細に報じた。【写真を見る】エプスタイン邸でセーラー服を着てひざまずく若い女性、中年男性の顔を模した仮面が並ぶ邸宅内の異様な内部大学の公式報告によれば、元被告は1998年から2008年にかけて、大学関連プロジェクトに総額約910万ドル（