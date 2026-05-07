西武は７日、埼玉・所沢市の商業施設「エミテラス所沢」で、７月３１日から始まる夏の大型企画「アオフェス２０２６」で着用する限定ユニホームのお披露目イベントを行った。「アオフェス」のコンセプトは「夏の埼玉をライオンズの青に染める」。ユニホームは夏のナイターゲーム、夏の青空と夕日が織りなす所沢の空を、３色の青のグラデーションでイメージしたものとなっており、登壇した西川は「ユニホームの色がさわやかで