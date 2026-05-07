ザ・ローリング・ストーンズの約3年ぶりとなるニューアルバム『フォーリン・タングス（Foreign Tongues）』が7月10日に発売されることが発表された。【写真】楽しそう！肩を組むザ・ローリング・ストーンズの3人前作『ハックニー・ダイアモンズ』から約3年ぶりのリリースで、プロデューサーは引き続きアンドリュー・ワットが担当。アルバムにはバンドの3人とダリル・ジョーンズ、マット・クリフォード、スティーヴ・ジョーダン