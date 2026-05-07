◇セ・リーグ中日・柳―巨人・ウィットリー（バンテリンドームナゴヤ）阪神・村上―DeNA・平良（甲子園）広島・森下―ヤクルト・高梨（マツダスタジアム）◇パ・リーグ西武・隅田―楽天・ウレーニャ（ベルーナドーム）オリックス・宮国―日本ハム・達（京セラドーム大阪）ソフトバンク・上沢―ロッテ・広池（みずほペイペイドーム）