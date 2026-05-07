東京・歌舞伎町で家出中の少女に声をかけて自宅に連れ込んだ疑いで逮捕された男性が不起訴になりました。37歳の男性は2025年8月、新宿区歌舞伎町の路上で少女に声をかけ、自宅に連れ込んだ疑いで4月、逮捕されました。東京地検はこの男性について5月1日付で不起訴処分としました。理由については「必要な捜査を尽くした上、関係証拠を踏まえて不起訴とした」としています。