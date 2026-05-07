連休中に外国為替市場で円が急騰したことについて財務省の三村財務官は、為替介入の言及を避ける一方、「引き続き警戒感を持って注視する」と改めて市場をけん制しました。先月末に政府・日銀が為替介入を行って以降、連休中も円が急騰する場面もあった中、三村財務官が記者団の取材に応じました。為替介入については「特にコメントする必要はない」と言及を避けた上で、「引き続き変わらぬ警戒感を持って注視していく」と話し、改