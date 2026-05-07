岩手県大槌町の山林火災で、県外から消火に駆けつけた緊急消防援助隊の陸上部隊が４日、活動規模の縮小に伴い撤収した。懸命な消火活動で大火から故郷を守ってくれた隊員に感謝を伝えようと、町民約４００人が沿道から見送った。この日引き揚げたのは、最後まで残って活動を続けていた青森、秋田、宮城、山形各県の隊員計約４５０人。平野公三町長は同日午後の式典で、「皆さんが守ってくれたのは単なる町並みではなく、私たち