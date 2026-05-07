女優横溝菜帆（18）が7日までにインスタグラムを更新。大人びたメークと、子供の写真を投稿した。横溝は、18年から放送されたTBS系「義母と娘のブルース」シリーズで、上白石萌歌が演じたみゆきの少女時代を演じ、話題になった。最新の投稿で横溝は、お気に入りのメークを紹介。「アイシャドウは使わずマスカラでまつ毛整えてダークな色味のリップを塗るそんな感じのメイクが好きです」と記した。どれも大人びた表情が魅力的だ