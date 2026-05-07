2025年（1月〜12月）、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。インタビュー部門の第1位は、こちら！（初公開日 2025/11/30）。【貴重画像】美男美女すぎる…夫・稲本潤一さんとの“ラブラブツーショット”を見る＊＊＊中学2年でデビューし、モデル歴27年となる田中美保さん（42）。『セブンティーン』『non-no』『MORE』といったファッション誌で活躍し、表紙を飾った回数は70回以上というカリスマモデルだ