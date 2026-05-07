新車98万円で「3人乗れる」！ 小さな「斬新トライク」に大注目！環境への配慮や、高齢者の日常的な移動手段の確保が社会的なテーマとなる昨今、使い勝手の良い超小型モビリティへの関心が急速に高まっています。そんななか、東京都に拠点を置く日本のスタートアップ企業「EVジェネシス」が展開している3輪電動モビリティ（トライク）の「スリールオータ」が、ユニークな機能と手軽さで熱い視線を集めています。【画像】これが9