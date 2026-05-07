古江彩佳が自身のインスタグラムを更新。シルク・ドゥ・ソレイユが初めてディズニーとコラボした作品「Drawn to Life」を観劇したことを楽しそうに投稿した。【写真】シルク・ドゥ・ソレイユのパフォーマーに囲まれて嬉しい記念写真（全4枚）この公演はフロリダ州にあるウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートで上演中。シルク・ドゥ・ソレイユのパフォーマンスによって、観客をディズニーアニメの世界へと誘うものだ。「#最高