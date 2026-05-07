＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ初日◇7日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞国内女子メジャー今季初戦の第1ラウンドが進行している。午後組の全選手がハーフターンし、ツアー未勝利の33歳・福山恵梨が4アンダー・単独首位に立っている。【ライブフォト】ティが超近い…これがツアー最短パー32打差2位タイに永井花奈、藤田さいき、荒木優奈、アマチュアのオ・スミン（韓国）。3打差6位タ