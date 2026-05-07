憧れや目標となるママを選ぶ「第18回ベストマザー賞」授賞式が7日に都内で行われ、女優の相武紗季（40）、タレントの南明奈（36）、シンガー・ソングライターの加藤ミリヤ（37）、元サッカー女子日本代表・なでしこジャパンの鮫島彩さん（38）、映画監督の安藤桃子さん（44）が受賞した。なでしこジャパンで11年女子W杯優勝に貢献した鮫島さんは「現役時代は、食べるものにしてもトレーニングにしても、なにがベストかを自分で