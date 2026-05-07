「バトルフィーバーJ」のバトルケニヤ・曙四郎役、「電子戦隊デンジマン」のデンジブルー・青梅 大五郎役、「宇宙刑事ギャバン」の主役・一条寺烈役などで知られる、俳優の大葉健二さんが死去したことが分かりました。株式会社ジャパンアクションエンタープライズが公式サイトで公表しました。【写真を見る】【 訃報 】宇宙刑事ギャバン・一条寺烈役俳優・大葉健二さん死去公式サイトでは「弊社業務提携俳優、大葉健二氏に