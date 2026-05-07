2027年に米ロサンゼルスで開催される公式ファンイベント「スター・ウォーズ セレブレーション」のチケット販売が現地時間6日にスタート。あわせてキーアートが公開された。【動画】2025年に日本で開催された「スター・ウォーズ セレブレーション」の映像イベントは2027年4月1日から4日まで、ロサンゼルス・コンベンションセンターで開催予定。1977年公開のシリーズ第1作から50周年という節目を記念した特別な回となる。公開