モデルでタレントの鈴木奈々（37）が7日、自身のインスタグラムを更新。「私の寝室です」とつづり、広々とした自宅の寝室を披露した。【写真】「ひろーい！」「おしゃれ」モノトーンでまとめた鈴木奈々の寝室鈴木は昨年9月に出演したフジテレビ系バラエティ『全力！脱力タイムズ』で、都内に3億円の豪邸を購入したことを告白。インスタでは、キッチンやリビングなど、新居の様子をたびたび紹介している。この日の投稿では、