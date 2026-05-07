8歳の長男と5歳の長女の母親である相武紗季さんが、「第18回 ベストマザー賞 2026」に〈俳優部門〉で選ばれ、グレーのセットアップで登壇しました。 【写真を見る】【 相武紗季 】子どもたちが大きくなった時「ベストマザー」言ってもらえるように頑張りたい相武さんは?今回この賞をいただけるというお声がけをいただいた時に「胸を張ってこの場に立てるのか」って不安でいっぱいでした。それは今でも変わらないです?と控えめ