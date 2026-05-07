気象庁は7日、東北、関東甲信、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州を対象に「高温に関する早期天候情報」を発表しました。各地方では、5月14日頃からの5日間平均気温が平年を大きく上回り、この時期としては10年に一度程度しか起きないような著しい高温になる可能性があるとしています。 東北、関東甲信、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州の週間天気予報 高温に関する早期天候情報（東北地方） 東北地方：５月１６日頃から