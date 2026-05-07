先月、東京・中目黒で男性が乗用車にはねられる事故があり、現場で男性の救護を行い、人命救助に貢献したとして、医師の男女3人に感謝状が贈られました。警視庁目黒警察署が感謝状を贈ったのは、いずれも医師で都内に住む昭和医科大学藤が丘病院の伊東るいさん（31）、国立病院機構東京医療センターの伊東夏央（30）さん、昭和医科大学病院の滝沢真由さん（30）です。警視庁によりますと、先月6日午後10時50分ごろ、目黒区中目黒で