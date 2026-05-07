BTSのファン“ARMY”を公言するミュージシャン坂本美雨（46）が7日、Xを更新。活動を再開したBTSをめぐる不安を明かし、切実な願いをつづった。米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃に反対するなど、反戦と平和を願うメッセージを発信している坂本は、「どうかBTSをトランプと面会させたりしませんように…彼らをそんなふうに利用することを事務所が許しませんように」と書き出し、「ワルツ（※ワールドツアー）が決まった時