◇MLB ドジャース12-2アストロズ(日本時間7日、ダイキン・パーク)試合前に山本由伸投手と今井達也投手が談笑する様子が見られました。現在アストロズの本拠地で3連戦が行われています。山本投手はグラウンドに赴くと、今井投手を見つけお互い歩いてセンターで落ち合い握手とハグで挨拶を交わし、約15分間談笑を楽しみました。今井投手は右腕の疲労のため、15日間の負傷者リスト(IL)入りをしていましたが、日本時間6日にリハビリの