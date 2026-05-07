ファミリーマートは5月12日、Afternoon Tea監修の「ファミマル 黒糖ロイヤルミルクティー」(192円)を全国のファミリーマートで発売する。また、5月19日には「ファミマル 白桃香るルイボスティー」(118円)を発売する。「ファミマル 白桃香るルイボスティー」(118円)、「ファミマル 黒糖ロイヤルミルクティー」(192円)Afternoon Tea監修のペットボトル飲料は、2021年5月の発売以来、本格的な味わいとスッキリとした飲み口が好評のシ