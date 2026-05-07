映画『お艶殺し』(5月29日公開)の予告映像、ポスタービジュアル、場面カットが公開された。映画『お艶殺し』ポスタービジュアル○かつての恋人と再会、親友と雨の中激しい争い予告映像は、主人公の阿部新助(三河悠冴)が、刑期を終えて出所するワンシーンから始まる。住処のない新助は住み込みの仕事を始めたところで、幼馴染で親友の徳井三太(松尾潤)、そして本作のヒロインでありかつての恋人・柳田艶(直木レミ)と再会する。新助