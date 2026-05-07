セブン‐イレブン・ジャパンは5月12日、「美色韓茶 ざくろフルーツティー」と「美色韓茶 あずきブレンドティー」(いずれも159.84円)を全国のセブン-イレブン店舗で順次発売する。「美色韓茶 ざくろフルーツティー」(159.84円)、「美色韓茶 あずきブレンドティー」(159.84円)美色韓茶(びしょくかんちゃ)は、韓国で伝統的に取り入れられ、現在も若者を中心にトレンドになっている美容素材に着目し、日常での飲みやすさを追求して生ま