Anthropicは5月6日、提供中のClaudeにおけるパートナーシップとして、SpaceXが保有するデータセンター「Colossus 1」が保有する全パワーへのアクセスを発表した。これによって計算資源を増強し、利用者のトークン利用制限を大幅に緩和する。計算資源逼迫のAnthropic Claude、SpaceX「Colossus 1」全パワーにアクセスできるように大手AIサービスプロバイダーでは利用者側の計算資源需要に提供者側が追いついておらず、トークン量を