料理教室「ハーブキッチン」／お弁当 Park KSBアプリに寄せられた疑問をもとにお伝えする「みんなのハテナ」。今回のテーマは「お弁当作り」です。視聴者の皆さんからは「冷めてもおいしいコツは？」や「簡単に作る方法は？」などの疑問が寄せられました。料理教室を開く栄養士の方に聞いてきました。 岡山県早島町の料理教室「ハーブキッチン」です。教室を開いているのは、栄養士で全国料理学校協会