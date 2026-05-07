ドル円１５６．２５近辺、ユーロドル１．１７５０近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は156.25近辺、ユーロドルは1.1750近辺で推移している。いずれも東京午前にドル売りが入るも、その後は巻き戻される値動きとなっている。ドル円のレンジは156.02-156.53、ユーロドルは1.1745-1.1763と狭い範囲の値動きで往って来い。前日NY終値はドル円が156.39、ユーロドルが1.1748だった。 USD/JPY156