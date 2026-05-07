ドル売り優勢、米債利回りが低下＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル売りの動きが入っている。米10年債利回りが4.35％付近から一時4.32％付近まで低下。ドル円は156.30台から156.10付近まで下落。ユーロドルは1.1745付近を安値に1.1757付近まで反発した。ポンドドルも1.3590台から1.36台乗せへと反発。 USD/JPY156.28EUR/USD1.1750GBP/USD1.3604