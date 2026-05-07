金融庁、地銀にAIサイバー攻撃対策要請へ＝共同通信 米新興企業アンソロピックの「クロード・ミュトス」をはじめとする最新人工知能（AI）を悪用したサイバー攻撃への懸念を巡り、金融庁が地方銀行といった地域金融機関に対策の整備を要請する方針を固めたことが7日、分かった。 （共同通信）