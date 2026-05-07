5月に、旬を迎えるスナップエンドウ。プチっと食感がおいしくて、クックパッドでも年間通して5月が一番人気となります。そんなスナップエンドウの悩みといえば筋取りではないでしょうか？今日は、筋取りを楽にする方法を2つご紹介します。 ▼ 外側から内側にとる おしりの方を折り、外側の弓なりに筋を取り、ガクの方から内側の弓なりに取ります。順番さえ覚えておけば、さまざまなシーンで活用できます。 ▼ 爪楊枝を使えば1回