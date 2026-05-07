きせかえ顔文字キーボードアプリ「Ｓｉｍｅｊｉ」を運営するバイドゥ株式会社が７日、「Ｚ世代が選ぶ！！お母さんにしたい有名人ＴＯＰ１０」を発表。１位に女優・天海祐希が輝いた。母の日シーズンに合わせ、同アプリを使用するユーザーに「理想のお母さん像」をテーマにアンケートを実施。１位の天海は、頼りがいのあるイメージに加え、はっきりとした物言いの中にも優しさを感じる点が高い支持を集めた。ユーザーからは「悩