【新華社盤錦5月7日】中国遼寧省盤錦市の田荘台鎮は、古い町並みが残る古鎮として知られ、地元ならではの軽食が百年にわたって受け継がれてきた。かつて同市文物管理弁公室で働いていた楊洪蒅（よう・こうき）さんは、2018年の定年退職後も歩みを止めず、地元文化の保護と継承に力を注いできた。楊さんは退職後数年にわたり、伝統製法の継承者らが無形文化遺産登録を申請する際の手続きを指導、支援した。その結果、田荘