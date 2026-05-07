確定した刑事裁判をやり直す「再審」について、制度の見直しを盛り込んだ改正案を国会提出の前に審査する自民党内での議論が7日午後、大詰めを迎えました。こうした中、国会前では検察官の抗告全面禁止を求める集会が行われました。親のえん罪を訴える阪原弘次さん「父は逮捕されてから24年間、『わしは何もやってない。わしは無実や。早くお前たちと家に帰って幸せな生活を過ごしたい』と訴えながら、心半ばにして無念のうちに