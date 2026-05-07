俳優・堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』（2026年7月期）の公式SNSが更新され、9日間連続で投稿されてきた意味深なイラストの“9人目”が公開された。最後に登場した女性キャラクターに対し、ネット上では前作の人気キャラクター「ジャミーン」ではないかとの声が相次ぎ、考察が盛り上がりを見せている。【写真あり】謎の“9人目”はジャミーン？新イラストを公開！投稿企画は4月29日にスタート。黒い衣装でワイ