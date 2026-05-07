◇プロ野球セ・リーグヤクルト5−0巨人（5月6日、東京ドーム）初回にヤクルトの並木秀尊選手に先頭打者ホームランを許すなど、2失点した巨人の竹丸和幸投手。その後は切り替えて、5回まではヤクルト打線を抑え込みます。しかし、6回に4番の内山壮真選手にソロホームランを許すと、7回には鈴木叶選手に2点タイムリーを献上するなど、6回2/3を投げ、5失点で降板。2敗目を喫しました。「入りがよくなかったなと、やっぱりそれが一番