いや、ダメでしょ。なんで再婚相手と参列する気満々なのか。そもそもこの場は“息子夫婦の結婚報告の場”のはずなのですが…。いつの間にかお義父さんの独壇場に!?さも当たり前のように参列しようとするお義父さんのトンデモ主張とは…？>>【まんが】義父の再婚(ウーマンエキサイト編集部)